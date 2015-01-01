أكثر من 483 ألف طالب وطالبة إلى امتحانات مدارس ريف دمشق اليوم

جهينة نيوز

تبدأ اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية العامة الرسمية والخاصة في ريف دمشق. وبين ماهر كمال فرج مدير التربية في ريف دمشق أن الامتحانات تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الساعة الحادية عشر حيث يوزع الامتحان على فترات لوجود عدد كبير من الطلبة، وأن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الأول من مختلف الصفوف بلغ 483513 طالباً وطالبة 325937 تلميذاً وتلميذة للحلقة الأولى، و103512 طالباً وطالبة للحلقة الثانية، وهناك 43556 طالباً وطالبة للمرحلة الثانوية العامة و10508 للثانويات المهنية بكل فروعها.

وأكد فرج أن مديرية التربية قامت بكل التجهيزات والتحضيرات اللازمة لنجاح العملية الامتحانية، حيث تم توزيع البرنامج المعمم من الوزارة لتسجيل الطلاب النظاميين في مدارسهم على جميع مدارس التعليم الأساسي حلقة ثانية والثانوية العامة والمهنية بكل فروعها وتم تدريب المديرين الجدد على استخدام البرنامج، كما تم التعميم على جميع المدارس للتقيد بالخطة الدرسية والوحدات المشمولة بالامتحان الموحد والتأكيد على تجهيز القاعات الصفية في المدارس وفقاً للتعليمات الوزارية مع تجاوز الكثير من الصعوبات بالتنسيق مع الجهات المعنية والمجتمع المحلي.‏

وأوضح فرج أن الامتحان الحالي يشمل تنفيذاً للامتحان الموحد للصف الثالث الثانوي في مادة اللغة العربية والصف التاسع في مادة الرياضيات، وأن العطلة الانتصافية تبدأ وفقاً للبلاغ الوزاري بتاريخ 12/1 وتستمر لغاية 20/1 /2018.‏

وختم مدير تربية الريف بالتوجه إلى جميع مدارس المحافظة للتقيد بالبلاغات الوزارية حول تنفيذ العملية الامتحانية بالشكل المناسب دون أن تؤثر سلباً على الطلبة، ليكون الامتحان معياراً حقيقياً لمستوى التعليم.‏