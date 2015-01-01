أفضل أداء منذ تأسيس السوق.. 3 مليارات ليرة تداولات العام الماضي .. وقطاع البنوك بالمرتبة الأولى

جهينة نيوز

قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم في حديث لصحيفة الثورة إن أداء السوق خلال عام 2017 كان جيداً للغاية والأفضل على الإطلاق منذ افتتاح السوق عام 2009، مبيناً أن المؤشر حقق ارتفاعات ملحوظة خلال العام 2017‏

و أغلق على 5983 نقطة مرتفعاً بنسبة 270 % عن العام الماضي، أما أدنى قيمة له خلال العام فقد سجلت 1641 نقطة بتاريخ 2/1/2017 وأعلى قيمة له 5983 نقطة بتاريخ 28/ 12/ 2017.‏

بالمقابل ارتفعت القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة للسوق إلى حوالي 646 مليار ليرة كما هي في نهاية عام 2017 أي بزيادة نسبتها حوالي 268 % عن القيمة السوقية في نهاية عام 2016.‏

وأضاف قاسم أن حجم التداول في السوق بلغ خلال العام 2017 حوالي 28 مليون سهم بقيمة 12 مليار ليرة أي بزيادة 308% في قيمة التداول عن العام الماضي موزعة على 23 ألف صفقة مقارنة مع حجم التداول خلال العام 2016 والبالغ حوالي 20 مليون سهم وبقيمة بلغت 3 مليارات ليرة موزعة على 9000 صفقة.‏

أما بالنسبة لمتوسط حجم التداول في الجلسة الواحدة خلال العام 2017 فقد بلغ ما يقارب 126 ألف سهم في الجلسة الواحدة، وبمتوسط قيمة تداول 2.55 مليون ليرة تقريباً في الجلسة الواحدة، وذلك على مدى 229 جلسة تداول خلال العام 2017، مقارنة مع 200 جلسة خلال العام 2016 بمتوسط حجم تداول 102 ألف سهم ومتوسط قيمة تداول 15.5 مليون ليرة في الجلسة الواحدة تقريباً.‏

ومن حيث القطاعات، فقد تصدر قطاع (البنوك) المرتبة الأولى بنسبة تداول تجاوزت 94 % من القيمة الإجمالية للتداول خلال العام 2017، يليه قطاع التأمين بنسبة 4.4% من القيمة الإجمالية للتداول بدون الصفقات الضخمة.‏

أما الأسهم الأكثر تداولاً خلال العام 2017 من حيث قيم تداولها، فقد جاء سهم بنك سورية الدولي الإسلامي في المقدمة بقيمة 3.4 مليارات ليرة ومن ثم سهم بنك قطر الوطني - سورية بقيمة 2 مليار ليرة تقريباً، بينما نجد الأسهم الأقل تداولاً كان سهم شركة الاتحاد التعاوني للتأمين بقيمة 17.6 ألف ليرة ثم سهم الشركة المتحدة للتأمين بقيمة 368 ألف ليرة تلاه سهم الشركة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق بقيمة 3.3 ملايين ليرة.‏

كما تصدر سهم بنك سورية الدولي الإسلامي الأسهم الأكثر ارتفاعاً من حيث التغير بالقيمة بتغير 604,48 % خلال عام 2017، في حين نجد أن السهم الأكثر انخفاضاً كان سهم الشركة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق بنسبة تغير 0.52 %.‏

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر السوق احتل المرتبة الأولى من حيث الأداء بين البورصات العربية عن الربعين الأول والثالث لعام 2017 كما جاء في التقرير الصادر عن اتحاد البورصات العربية.‏