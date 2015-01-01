زعيم كوريا الشمالية يأمر بفتح خط ساخن حدودي مع الجنوب لإجراء محادثات

جهينة نيوز

قال مسؤول كوري شمالي في بيان تلفزيوني إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أصدر أمرا بفتح خط ساخن حدودي مغلق منذ فترة طويلة مع كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء من أجل إجراء محادثات.

وأضاف المسؤول الذي لم يتم تحديد هويته أن المحادثات سوف تستهدف فتح حوار رسمي بخصوص إرسال وفد كوري شمالي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغتشانغ في كوريا الجنوبية الشهر القادم.

جاء البيان بعد يوم من اقتراح كوريا الجنوبية إجراء مناقشات رفيعة المستوى مع كوريا الشمالية عقب خطاب أدلى به كيم في وقت سابق وقال خلاله إنه منفتح على الحوار مع سيؤول.

رويترز