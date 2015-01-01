طهران: دموع التماسيح التي تذرفها امريكا مثيرة للغثيان!

جهينة نيوز

اعتبرت ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة، تصريحات المندوبة الاميركية في المنظمة، بانها تاتي في سياق الدعم للعنف والفتنة في ايران والتغطية علي هزائم سياسات اميركا وحلفائها الاقليميين.

وجاء في بيان صادر عن ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في نيويورك امس الثلاثاء، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدين وبشدة تصريحات المندوبة الاميركية وسائر المسؤولين الاميركيين التدخلية في سياق دعم العنف والشغب في ايران.

واضاف، ان هذا الكلام ياتي للتغطية على سياسات اميركا وحلفائها الفاشلة في المنطقة والانتقام عبر هذا الطريق من الشعب الايراني الشجاع والابي.

وتابع بيان الممثلية الايرانية، ان تدخلات اميركا في ايران منذ انقلاب 19 آب / اغسطس (1953) ولغاية الان تتضمن سجلا دمويا ومخزيا. تهديدات وتبجحات المندوبة الاميركية في منظمة الامم المتحدة تشكل دعما للدعوة للعنف واثارة الفتنة في ايران.

واضاف، ان امن واستقرار ايران خلال العقود الاربعة الماضية يرتكز على شعبها وخلافا للاجواء المثارة الاخيرة فان الشعب الايراني سيصون هذه الحقوق والمنجزات ولن يسمح للعنف والتدمير بتخريب هذه الحقوق الذاتية والمنجزات التاريخية.

ووصفت ممثلية ايران في الامم المتحدة "دموع التماسيح التي يذرفها نظام ترامب بانها مثيرة للغثيان" واكدت بان الذاكرة التاريخية للشعب الايراني لم تنس بعد الجرائم والذلة المفروضة من نظام دكتاتوري مدعوم من قبل اميركا.

وكانت المندوبة الاميركية في الامم المتحدة نيكي هيلي قد اعلنت في مؤتمرها الصحفي دعم بلادها للاحتجاجات واعمال الشغب الاخيرة في بعض المدن الايرانية.

كما دعت هيلي الى انعقاد اجتماع مجلس الامن ولجنة حقوق الانسان في هذا الصدد لكنها لم توضح اي قرار من المقرر ان يتخذ في هذه الاجتماعات وما هو علاقة الاحداث الداخلية الايرانية بمجلس الامن