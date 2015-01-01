زلزال يضرب الجزائر دون تسجيل خسائر

جهينة نيوز

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 5 درجات على مقياس ريختر، وسط الجزائر، مساء امس الثلاثاء، بحسب بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء والجيوفيزياء.

ووفقا لوسائل الإعلام الجزائرية، أورد البيان أن مركز الهزة الأرضية حدد على بعد 4 كم جنوب غرب "واد جر" بولاية البليدة القريبة من الجزائر العاصمة.

وعاش سكان المناطق الوسطى للبلاد هلعا بعد شعورهم بالهزة في 5 ولايات محيطة بالعاصمة وهي: البليدة، وتيبازة، وبومرداس، والمدية، وتيزي وزو.

وقامت مصالح الحماية المدنية في المناطق التي مسها الزلزال بعمليات الاستطلاع دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية كمرحلة أولية.

وشرعت وحدات التدخل التابعة لقوات الدفاع المدني الجزائري في حملة ميدانية لاستطلاع الأضرار المحتملة وإسعاف الحالات المرضية المتأثرة من الهزة.

سبوتنيك