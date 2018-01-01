جامعة دمشق تنفي مايشاع حول رفع علامة النجاح للمواد في الكليات

جهينة نيوز:

نفت جامعة دمشق، مساء امس، مااشيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن رفع مادة النجاح للمواد التعليمية في الكليات سواء النظرية أو التطبيقية.

ونقل "الوطن اون لاين" عن رئيس جامعة دمشق محمد ماهر قباقيبي، قوله : لا صحة ما يشاع عن صدور قرار برفع علامة النجاح في المواد من 50 الى 60 بالنسبة للكليات النظرية ومن 60 الى 70 درجة بالنسبة للكليات التطبيقية.

وأكد قباقيبي أن هذا الكلام لاصحة له على الإطلاق ولم يصدر أي قرار من مجلس التعليم العالي كما لم يدرس أي شيء من هذا القبيل، مشيرا إلى أن الوضع بالنسبة للدرجات كما هو عليه بالنسبة للكليات النظرية والتطبيقية ولا يوجد أي تعديل.