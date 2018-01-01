ارتفاع حصيلة جرحى حريق نيويورك إلى 24 شخصًا

جهينة نيوز:

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي نشب في مجمع سكني بحي برونكس، في مدينة نيويورك الأمريكية، فجر اليوم الثلاثاء، إلى 23 شخصًا، بحسب ما ذكرت إدارة الإطفاء المحلية.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن الإدارة قولها "يتوقع أن يكون جميع المصابين بخير".

وقال السلطات المحلية إن "التحقيقات الأولية تشير أن الحريق بدأ في متجر للأثاث بالطابق الأول فجر الثلاثاء".

وأوضحت أن أكثر من 200 رجل إطفاء شاركوا في إخماد الحريق.

ونشرت شبكة "اي بي سي" الأمريكية على موقعها في "تويتر" مقطع فيديو يظهر تصاعد أعمدة الدخان الكثيف إثر الحريق.

وقالت في التغريدة إن الحريق أسفر عن إصابة 16، بينهم 4 في حالة خطيرة.

وكان حريق آخر اندلع، الجمعة الماضية، في حي برونكس بمدينة نيويورك، أدى إلى مصرع 12 شخصًا، وإصابة نحو 15 آخرين، بحسب عمدة نيويورك.