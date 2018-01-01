أبراج يوم الأربعاء 2018/1/3 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز

مولود ٣/١/٢٠١٨: متسلط وقوي الارادة يهدف للحقيقة ويحب النجاح بالحب او بالحياة يكره السطحية إلى أقصى الحدود، قوانينه من صنعه، اهدافه واضحة يكتم المه قوي جدا تجاه الإطراء والغزل وتجاه الاطراف يطلب منك جهد طويل وانضباط، علاقات شخصية تظهر في الغموض والإثارة، تعطي وقت جيد للسنة لتعزز التفاهم مع الآخرين، تجد نفسك امام مشكلة عائلية او الأصدقاء، عمل جديد للبعض او ولاد طفل او زواج، الاشهر الاولى من سنة ٢٠١٨ جيدة

الحمل: نجاح بلقاءاتك وتطورات، يحالفك الحظ بنشاط اجتماعي وشخصي، تعرف لقاء رومنسي جدا، حضر نفسك حتى تمشي امورك بطريقة إيجابية تعيد لقلبك الاطمئنان وتعيش لحظات من التسلية والترفيه، احتمال اعادة ترتيب ديكورات المنزل، مبالغة بالعواطف ولكن سينشرح صدرك للعلاقات الاجتماعية للسهرات

الثور: لا تلجأ للمواربة واساليب الزيف، احتمال تقوم باشياء وتؤثر عليك سلبا لانك شخص متقن وتحب عملك، انتبه يجب ان تنتصر على نفسك، يوم مهم للعائلة وتشتري أشياء للمنزل او تقوم بعملية ترميم وتصليحات، احتمال ضغط يصدر من الاخرين لذلك كن مرن مع عائلتك كي لا يكون تاخير وتعصيب

الجوزاء: تتصرف بطريقة حكيمة وتسيطر على النقاشات والأوضاع، لحسن الحظ تلاحق أهداف عديدة وتطلق وجهات نظر وافكار تثير الإعجاب، جواب على طرح او أسئلة او سفرة قصيرة وقد تكافأ على عمل وتجد الامان من الاخوة والجيران وتشعر بقوة العاطفة رغم تظاهرك انك في حركة والحركة تأتي من المودة، كن قوي لانك تتولى الدفاع عن اي شيء خاص

السرطان: أجواء فيها مفاجآت مع حلول للاوضاع المالية، انفراج وهدية في الطريق، مكافأة واسترداد دين قديم ويقد الآخرين قيمتك وتكافأ على العمل، يولد لديك أجواء أكثر رقة تلمسها بصورة واضحة في المكاسب، كن مطمئن واستفد من هذا النهار

الأسد: القمر ببرجك يعني تحقيق احلام وتكوين صداقات وقوة عالية، تعطيك طاقة وصمود، تكون مرتجل بارع بحل تعقيدات الامور واصلاح اخطاء، التغييرات تمر بسرعة وقدرة على تحويل العقبات، نهار للقوة والسيطرة وتغيير شكل

العذراء: لا تتفرد برأيك خاصة اذا شعرت بتململ حولك او ان شخصا يغامر او يعاتبك لذلك تحرك ضمن اعمالك ضمن الجماعات وحضر لمشروع، كن هادى بعيدا عن الارتجال لان الحكمة والهدوء هي التي تنقذك وقادر على اقناع الاخرين، يوم فيه تعب

الميزان: الحيوية عالية تقوم بعمل وتعمل لقاءات ودعوات، وتقوم بمشروع يرى النور عن قريب، تجد الناس حولك وتطرح افكارك تتحدى المعاكسات دعوات ولقاءات ونشاطات اجتماعية، علاقات جديدة تتحول لروابط عميقة، تقوم بخطوات مهمة، الاجواء ايجابية للصداقات

العقرب: يوم متعب تسببه لنفسك ببعض المتاعب وتظهر بعض المصاعب بسبب اوضاعك العملية والاجتماعية، حاول ان تحيط نفسك بالمحبين وستجد الاضواء كلها مسلطة عليك، الطاقة تجذب المؤامرة والانتقادات، صحح بعض اوضاعك واثبت جدارتك بالعمل ولا تتمر ولا تحتج ولتكن صورتك جميلة، اسهل الامور اصعبها

القوس: يوم جيد لتتوضح بعض الامور وتكتشف بعض الاسرار، ما تعطيه يعود اليك خيرا في الايام القادمة، يوم للحلول والدعم لتطور امورك وتلمس هذا الشيء رغم المشاكل، تمشي اوراقك اتصالات لمسافات بعيدة، نجاح ينتظرك ثقتك بنفسك عالية، مستعد ان تقوم بتجربة جديدة

الجدي: عليك ان تكون مستعد للحب، تحسن ملموس على امورك المالية، احتمال تجد تاخير في بعض المعاملات ومصاريف زائدة، تتعب لنفسك بملفات وبمشاورات وتدرس بعض التفاصيل لتلحق النفقات، لا تتاخر عن طلبات الاخرين او مساعدة مالية من الخارج لك

الدلو: بعض التراجع والمتاعب على صعيد العاطفة والعمل، ممنوع ان تختلف او تتحدى، حاول ان تكسب خبرة من الحياة حتى تغير واسترخي حتى تغير نهارك وتكتشف الخطأ، قرب المسافة بينك وبين الآخرين، انتبه لصحتك واستعد الثقة وانتبه المخالفات على صعيد القانون، لا تكن اناني وراقب ذاتك، عقد شراكة

الحوت: تقوم بحركة بناءة تُظهر خبرتك ومهارتك احتمال تتعرقل المواضيع بسبب العمل المتراكم عليك، حاول التسريع وعمل تطرية للاجواء واطلب مساعدة من صديق أو زميل، حاول ملاحقة عملك شخصيا، لا مانع من تقديم بعض التنازلات وتكون متيقظا، انتبه لصحتك، عمل كثير متراكم عليك يجب ان تنهيه اليوم