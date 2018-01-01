وزير خارجية باكستان لترامب: راجع أرقامك على نفقتنا وستعلم من الكذاب

جهينة نيوز:

دعا وزير الخارجية الباكستاني خواجة آصف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مراجعة الأرقام التي يكتبها في تدوينتها على نفقة باكستان حتى يعرف العالم من الذي يمارس الكذب والخداع.

وأضاف، اليوم الثلاثاء 2 يناير / كانون الأول: "الرئيس الأمريكي كتب في تدوينته أن أمريكا منحت باكستان 33مليار دولار خلال 15 عاما"، مضيفا: "يمكن لترامب التعاقد مع شركة لمراجعة البيانات على نفقتنا لكشف حقيقة الأرقام التي يكتبها".

وتابع: "لندع العالم يعرف من الذي يمارس الكذب والخداع".

وقال ترامب في تدوينة على "تويتر"، أمس الاثنين 1 يناير / كانون الثاني: "أمريكا منحت باكستان أكثر من 33 مليار دولار في شكل مساعدات على مدى 15 عاما لكنها لم تقدم إلا القليل في مكافحة الإرهاب".

وكان آصف رفض في تصريحات سابقة اتهامات ترامب، معتبرا أنها حركة سياسية للاستهلاك المحلي، وفقا لوكالة "رويترز" التي ذكرت أن الخارجية الباكستانية استدعت السفير ديفيد هيل لتفسير تصريحات ترامب.

المصدر Sputnik