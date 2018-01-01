4.5 تريليون دولار مدفوعات الصينيين عبر الهاتف المحمول خلال ثلاث اشهر

جهينة نيوز

أظهر تقرير تجاوز المدفوعات عبر الهواتف المحمولة في الصين 29 تريليون يوان (4.5 تريليون دولار أمريكي) في الربع الثالث من العام الماضي.

صدر التقرير عن وكالة أناليسيس لبحوث الانترنت ، مشيرا إلى أن حجم المدفوعات ازداد بمقدار 28.02 بالمائة على أساس ربعي.

وشهدت قطاعات التجارة الالكترونية وخدمات توصيل الطعام الجاهز والسفر نموا مستقرا، فيما تزايدت شعبية الدفع عبر الأجهزة المحمولة في المدن الصغيرة. إلى جانب ذلك، ساهم الدفع عبر الأجهزة المحمولة في المواصلات العامة في النمو المتسارع حسبما ذكرت الوكالة.

في الوقت ذاته، ارتفع حجم المدفوعات عبر الانترنت بنسبة 8.59 بالمائة على أساس ربعي ليصل إلى 6.4 تريليون يوان في الربع الثالث من العام الماضي.

وسجل عملاقا التجارة الالكترونية علي بابا وجي دي دوت كوم نموا ثابتا، حيث ازداد عدد المستخدمين الجدد لمنصات الإقراض عبر الانترنت بنظام (بي تو بي) والألعاب والتعليم، ما ساهم في نمو الدفع عبر الانترنت ، وفقا للتقرير