مقتل 15 داعشيا في كمين على الحدود العراقية-السورية

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم (الثلاثاء) مقتل 15 من مسلحي تنظيم "داعش" في كمين للقوات الأمنية على الحدود العراقية- السورية.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن في بيان اليوم إنه "بجهد استخباري نوعي تمكنت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية في وكالة الاستخبارات من قتل 15 إرهابيا انغماسيا ينتمون إلى عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أن "ذلك جاء في أثناء تنقلهم بين الشريط الحدودي العراقي السوري"، لافتا إلى أنه "تم رصدهم بعد مراقبة استمرت لعدة أيام باستخدام التقتيات الحديثة".

وأشار العميد معن إلى أن القتلى "كان بحوزتهم أسلحة متوسطة وأحزمة ناسفة"