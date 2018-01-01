الصين تخطط لاطلاق صاروخ حامل للاقمار الصناعية بتكلفة زهيدة و منافسة

جهينة نيوز

من المقرر إطلاق الصاروخ الصيني الحامل كوايتشو-11 والذي يعمل بالوقود الصلب وذلك للمرة الأولى ، في النصف الأول من 2018، بحسب ما ذكرت الشركة الصينية لعلوم وصناعة الفضاء، وهي الشركة المطورة والمنتجة للصاروخ.

وقال تشانغ دي، المسؤول بالشركة، إن الأعمال التحضيرية لإطلاق الصاروخ قد اكتملت، وإن الصاروخ سيقوم بإرسال ستة أقمار صناعية إلى الفضاء في مهمته الأولى.

ويعد كوايتشو، وهي كلمة صينية تعني السفينة السريعة، صاروخا حاملا منخفض التكلفة ويعمل بالوقود الصلب، كما يتمتع بدرجة عالية من الدقة وقصر مدة إعداده.

وبحسب تشانغ فإن تكلفة الإطلاق لصواريخ كوايتشو تقلصت إلى 5000 دولار أمريكي لكل كيلوجرام من الحمولة، وهو ما يقل بفارق كبير عن منافسيها على المستوى الدولي.

ومع كتلة انطلاق تصل إلى 78 طنا، فإن الصاروخ مصمم لإطلاق أقمار صناعية إلى مدارات منخفضة حول الأرض ومدارات متزامنة مع الشمس.

وفي يناير الماضي قام الصاروخ "كوايتشو-1أيه" بإرسال ثلاثة أقمار صناعية إلى الفضاء في أول مهمة تجارية له