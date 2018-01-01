المتحدث بإسم الحكومة الايرانية: جميع فئات المجتمع يحق لها الاحتجاج وتخريب الاموال العامة جريمة

جهينة نيوز:

قال المتحدث بإسم الحكومة الايرانية محمد باقر نوبخت اليوم الثلاثاء، ان جميع فئات المجتمع يحق لها الاحتجاج، منوها الى ان تخريب الاموال العامة “جريمة”. واشار محمد باقر نوبخت خلال مؤتمر صحفي، الى أنه تم الاخذ بالاعتبار في حقوق المواطنة، حق الاحتجاج في اطار القانون لمن لديه أي احتجاج على بعض القضايا الاقتصادية.

واضاف ان جميع فئات المجتمع سواء صوتوا لهذه الحكومة أم لا؛ يعترف بحقهم في الاحتجاج من قبل الحكومة، منوها الى انه تم التعامل مع الاحتجاجات في معظم الحالات بتساهل شديد. واشار نوبخت الى ان جميع الدول وضعت تدابير معينة من أجل مواجهة مثيري الفوضى، قائلا، هناك شرطة مكافحة الشغب في جميع الدول من أجل هكذا حالات، وتقوم بالرد على أي شخص يضر بالامن القومي والممتلكات العامة والخاصة.

وشدد المتحدث بإسم الحكومة الايرانية الى أن تخريب الممتلكات العامة والخاصة “جريمة” يعتبرها القانون، لذلك من يرتكب هكذا اعمال ستتم محاسبته أمام الشعب وبموجب القانون لاسيما من استهدف ارواح المواطنين وعرضهم للخطر.

المصدر: وكالة تسنيم