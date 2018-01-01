بالفيديو ..حشرات مضيئة تحوّل كهف إلى لوحة رائعة !!

الثلاثاء, 2 كانون الثاني 2018 الساعة 20:19 | منوعات, منوعات

جهينة نيوز:

حوّلت حشرات مضيئة كهف في شمال نيوزيلاندا إلى لوحة أكثر من رائعة


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