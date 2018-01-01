أسطورة الملاكمة تايسون يستثمر في الحشيش

جهينة نيوز:

اتجه أسطورة لعبة الملاكمة السابق مايك تايسون للاستثمار بالحشيشة و الماريغوانا لاستخدامها في الأغراض الطبية .

وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية إن تايسون استغل تقنين زراعة الحشيش والماريغوانا فى كاليفورنيا منذ 20 عاما، من أجل استخدامها فى الأغراض الطبية والأبحاث العلمية، واشترى أرضا بمساحة 40 فدانا، ليستخدمها فى زراعة الحشيش والماريغوانا فى هذا الغرض.

أضافت الصحيفة مؤكدة أن أسطورة الملاكمة البالغ 51 عاما سينشئ مدرسة لتعليم المزارعين كيفية تنمية نبات الماريغوانا، وسيطلق عليها "مدرسة تايسون الزراعية"، كما أن الأرض التى اشتراها سيقيم عليها مخيمات فاخرة وكابينات لإقامة المزارعين والعمال.

وأشارت بعض التقارير الصحفية المحلية إلى أن تايسون سوف يُحدث ثورة كبيرة فى عالم زراعة الماريغوانا، خاصة وأنه يحظى بدعم كبير من جينيفر وورد عمدة المدينة.

وأكدت تلك التقارير أن تايسون معروف عنه منذ زمن طويل أنه من أنصار الماريغوانا الطبي، وأنه يحاول دائما الاستفادة منها.

يذكؤ أن مايك تايسون هو أصغر ملاكم فى التاريخ يُتوج بلقب بطولة العالم فى الوزن الثقيل، وذلك عام 1986، عندما فاز على منافسه تريفور بيربيك، بالضربة القاضية فى الجولة الثانية، وهو الحدث الذى منحه شهرة مذهلة حول العالم، حيث كان عمره 20 عاماً و 4 أشهر فقط.