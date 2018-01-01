شاهد..حارس مرمى بمهارات عالية ينافس بها أقوى حراس العالم !

الثلاثاء, 2 كانون الثاني 2018 الساعة 20:04 | رياضة, كرة القدم

جهينة نيوز:

يظهر الفيديو حارس مرمى بمهارات عالية ينافس بها أقوى حراس المرمى في العالم


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