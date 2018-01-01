ست دول تنضم رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي

جهينة نيوز:

انضمت ست دول هي كوت ديفوار، وغينيا الإستوائية، والكويت، وهولندا، والبيرو، وبولندا رسمياً، اليوم الثلاثاء، إلى مجلس الأمن الدولي أعضاءً غير دائمين.

وقال سفير كازاخستان لدى الأمم المتحدة، خيرت عمروف، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في يناير (كانون الثاني) إن "السلام والأمن ليسا سهلي المنال"، مضيفاً في حفل غير مسبوق أُقيم بطلب منه في مقر الأمم المتحدة: "ستتاح لكم فرصة فعلية لإحداث الفرق".

وعلى الأثر، تولى سفراء الدول الست، وهم خمسة رجال وامرأة واحدة هي سفيرة بولندا يوانا فرونيتشا، وضع أعلام بلدانهم بين أعلام الدول التسع الأخرى الأعضاء في المجلس عند مدخل قاعة الاجتماعات.

ويضم مجلس الأمن 15 عضواً بينهم خمسة دائمون يتمتعون بحق النقض الفيتو، ضد القرارات، هي الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا.

والسفراء الـ15 أعضاء المجلس حالياً هم ثلاث نساء و12 رجلاً.

وإضافة إلى السفيرة الأمريكية نيكي هايلي ونظيرتها البولندية التي انضمت الثلاثاء إلى المنتدى الأممي، تصل في يناير (كانون الثاني) السفيرة البريطانية الجديدة لدى المنظمة الدولية كارن بيرس.

والدول الست التي غادرت مجلس الأمن في 31 ديسمبر (كانون الأول) هي اليابان، ومصر، والسنغال، وأوكرانيا، وأوروغواي، وإيطاليا.