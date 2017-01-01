هجوم صاروخي من "أنصار الله" على قوات الرئيس هادي في اليمن

جهينة نيوز

شن "انصار الله" هجوماً على مواقع لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من "التحالف العربي"، شرق العاصمة صنعاء.

وأفاد مصدر عسكري بوزارة الدفاع بصنعاء، بأن "مسلحي أنصار الله، هاجموا اليوم الثلاثاء مواقع للجيش اليمني جنوب جبل القرن الاستراتيجي في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء".

وأضاف المصدر إن مواجهات عنيفة دارت بين الجانبين لساعات، خلفت قتلى وجرحى.

وتابع المصدر أن "أنصار الله" أطلقت صاروخاً محلي الصنع من نوع زلزال 1، مداه 3 كيلومترات، على تجمع لقوات هادي في المديرية، ألحق خسائر في صفوفها".

فيما قال مصدر محلي إن "قوات الرئيس هادي تواصل تأمين الجبال والتبات، المحيطة بجبل الصلطاء وتبة العصيدة، تمهيداً لشن هجوم واسع على منطقة مسورة الهامة.

ولفت المصدر إلى أن "طيران التحالف يستهدف بغارات تجمعات وتعزيزات لمسلحي أنصار الله، حيث قصف تجمعاً في منطقة خلقة بعد ساعات من 3 غارات على مناطق عيال محمد والمدارج وبران".

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.

سبوتنيك