رونالدو: عام 2017 كان رائعاً

جهينة نيوز

عبر كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني عن سعادته الكبيرة بالإنجازات التي حققها مع فريقه وكذلك الجوائز الفردية التي حصدها طوال العام الماضي 2017.

وقال رونالدو في تصريحات لصحيفة آس: "عام 2017 كان رائعًا بالنسبة لي على مستويات عديدة" وأضاف "إنه شعور رائع عندما أعود للوراء وأرى ما حققته من إنجازات وألقاب بعد أن كنت مجرد طفل يلعب الكرة في شوارع ماديرا".

وتابع: "لقد عملت بجدية من أجل إخراج أفضل ما لدي، لكن لم أكن سأحقق أي إنجاز بدون مساعدة الكثيرين".

وواصل الدون: "أهدي كل ما حققته لعائلتي، التي هي دائمًا بجانبي في الأوقات الجيدة والسيئة، وكذلك أصدقائي، وأولئك الذين آمنوا بقدراتي عندما كنت مجرد طفل ليس لديه سوى الكثير من الأحلام، وكل المدربين والزملاء الذين عملت معهم سواء في النادي أو المنتخب".

وأتم كريستيانو رونالدو حديثا موجهًا الشكر لمتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "أشكرهم بشكل خاص على دعمهم وإلهامهم لي لمواصلة العمل الجاد والاستفادة القصوى من كل تحد واجهته".

وتوج رونالدو مع فريقه ريال مدريد بخمسة ألقاب في عام 2017، كما حصد جائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة في مسيرته المهنية، وجائزة الأفضل من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك جائزة أفضل لاعب أوروبي، وجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم.