طهران: الرياض وواشنطن ولندن وراء تحريك الاحتجاجات!

جهينة نيوز

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قال إن احتجاجات إيران تجري في إطار "الحرب غير المباشرة" التي يشنها عدد من بلدان العالم ضد طهران.

وأضاف أن احتجاجات إيران تقف وراءها الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية، مشيرا إلى أن هذه الدول تترأس حملات خاصة في شبكات التواصل الاجتماعي التي تؤثر على تحريك الاحتجاجات.

وتابع: "على أساس تحليلنا فإن 27% من الهشتاغات الجديدة المعادية لإيران وضعتها الحكومة السعودية". كما عبر عن اعتقاده أن الاحتجاجات "ستنتهي بعد عدة أيام".

يذكر أن المدن الإيرانية الكبيرة وبينها طهران ومشهد وأصفهان ورشت، تشهد احتجاجات شعبية كبيرة منذ الخميس الماضي. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال أمس الاثنين إن أسباب هذه الاحتجاجات تعود إلى المشاكل الداخلية في البلاد والتحريض من جانب الدول الأخرى.

المصدر: نوفوستي