أنقرة: نأمل بعدم التدخل الأجنبي في الشأن الإيراني

جهينة نيوز

أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء ، عن قلقها إزاء سقوط قتلى وتدمير الممتلكات العامة في الاحتجاجات التي اندلعت في إيران خلال الأيام الماضية.

وذكرت الوزارة أن تركيا تأمل في ألا يكون هناك تدخلات أجنبية في الشأن الإيراني، محذرة من إمكانية التصعيد. وأكدت انه "لا بد من تجنب العنف والاعتداءات في إيران".

وقالت الوزارة، في بيان لها، "نعتقد أنه من الضروري تجنب العنف وعدم الاستسلام للاستفزازات"، مضيفة "نأمل ألا يكون هناك تدخلات أجنبية".

وكانت احتجاجات حاشدة قد خرجت لشوارع العاصمة طهران على مدى الأيام القليلة الماضية، احتجاجا على الوضع الاقتصادي للبلاد وارتفاع معدلات البطالة. وأسفرت عن مقتل 20، في حين اعتقل المئات.