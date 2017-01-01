سورية تدين وترفض مواقف امريكا والكيان الصهيوني بخصوص الأوضاع الراهنة في إيران

الثلاثاء, 2 كانون الثاني 2018 الساعة 10:38 | سياسة, محلي

سورية تدين وترفض مواقف امريكا والكيان الصهيوني بخصوص الأوضاع الراهنة في إيران

جهينة نيوز:

اعربت سورية عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق للمواقف الصادرة عن الادارة الأمريكية والكيان الصهيوني وأدواتهما بخصوص الأوضاع الراهنة في إيران والتي تؤكد الدور التدميري لهذه الدول في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

واكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين ان الجمهورية العربية السورية إذ تعلن تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على أهمية احترام سيادة إيران وعدم التدخل في شؤونها الداخلية كما أن سورية لها وطيد الثقة بأن إيران قيادة وحكومة وشعبا ستتمكن من إفشال هذه المؤامرة.


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