طيران الاحتلال يرد على إطلاق صواريخ من غزة بقصف مواقع حماس

جهينة نيوز

أفاد المركز الصحفي لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة إسرائيلية أغارت على منشأة عسكرية تابعة لحركة حماس جنوب قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق الصواريخ مجددا من أراضي القطاع.

وجاء في بيان صدر عن ممثل الجيش الإسرائيلي ونشر على موقع تويتر: "ردا على إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل في وقت سابق من هذا المساء قامت طائرة تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية بغارة على المنشأة العسكرية التابعة لحماس جنوب غزة".

يذكر أن عدد حوادث قصف اراضي الاحتلال من قطاع غزة ازداد، بعد اعتراف الولايات المتحدة بأن القدس عاصمة للدولة العبرية. وحملت إسرائيل حركة حماس في قطاع غزة مسؤولية قصف الأراضي الإسرائيلية، مطالبة إياها بضمان مراعاة نظام وقف إطلاق النار من قبل الفصائل الفلسطينية كلها.

المصدر: نوفوستي