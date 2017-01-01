السماح بنقل الطلاب من الجامعات المعتمدة خارجاً إلى الجامعات السورية بأي اختصاص بشروط؟

جهينة نيوز

أصدر رئيس مجلس التعليم العالي- الوزير عاطف نداف قراراً سمح بموجبه تغيير قيد الطالب في الجامعة نفسها أو من أي جامعة حكومية أو خاصة غير سورية معتمدة من الوزارة على أن يكون الطالب محققاً شرط المعدل في الشهادة الثانوية في سنة تغيير قيده إلى الجامعة الخاصة في الاختصاص المراد تغيير القيد إليه.

ولا يجوز بموجب القرار أن يزيد الإعفاء على 50 بالمئة من مقررات الخطة في الاختصاص وألا تقل مدة إقامة الطالب في بلد الدراسة عن 8 أشهر سنوياً.

يأتي القرار تعديلاً للمادة 22 من قرار مجلس التعليم العالي لعام 2016 المتضمن قواعد القبول والتحويل المماثل في الجامعات الخاصة.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة أن القرار سمح للطلاب الذين يدرسون في أي جامعة في الخارج معتمدة لدى الوزارة بالنقل إلى أي جامعة خاصة سورية داخل القطر في أي اختصاص من الاختصاصات.

مضيفاً: إنه في السابق كان النقل يشمل فقط الاختصاصات المتماثلة، وحالياً بإمكان الطالب النقل لأي اختصاص يرغب فيه غير متماثل، على أن يتم الالتزام بتحقيق الشروط التي تضمنها القرار. كما نوه معاون وزير التعليم العالي بأهمية القرار في التسهيل على الطلاب في الخارج ممن يفكرون بالعودة لاستكمال دراستهم وتحصيلهم العلمي داخل القطر، بحيث يتم التسجيل والاستفادة من القرار قبل نهاية كل فصل دراسي.