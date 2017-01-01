غابرييل جيسوس يغيب عن مانشستر سيتي بسبب؟

جهينة نيوز

أعلن نادي "مانشستر سيتي"، متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، أن غابرييل جيسوس، مهاجم منتخب البرازيل، تعرض لإصابة في أربطة الركبة، خلال التعادل بدون أهداف مع "كريستال بالاس" يوم الأحد 31 ديسمبر/كانون الأول.

وقال "سيتي" بموقعه على الإنترنت، إن جيسوس "تعرض لإصابة في أربطة الركبة"، وأنه سيخضع للمزيد من الفحوص لتحديد فترة الغياب، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان بيب غوارديولا مدرب سيتي قال عقب اللقاء مباشرة، إن جيسوس "سيغيب لفترة أكثر قليلا من شهر واحد".

وترك غابرييل جيسوس، البالغ عمره 20 عاما الملعب وسط دموعه، بعدما سقط بشكل غريب خلال الشوط الأول، واضطر لمغادرة الملعب مبكرا، بينما تلقى مواساة الجهاز الطبي لناديه.

وكتب جيسوس عبر حسابه على "إنستغرام": "خضعت لفحوص على ركبتي اليسرى وأظهرت معاناته من إصابة بسيطة في أربطة الركبة".

وأضاف: "أشكر الله أن الإصابة ليست سيئة جدا وأنني لن أحتاج إلى الخضوع لأي جراحة، أعد بالعودة في أسرع وقت ممكن".

ويتصدر نادي "مانشستر سيتي" الدوري الإنجليزي بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه، وقبل أن يواجه نادي واتفورد اليوم الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني.