أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على الاحتجاجات في إيران!

جهينة نيوز

أعرب الاتحاد الأوروبي امس الإثنين عن "أمله" في أن "تضمن" طهران حق التظاهر، وذلك في اليوم الـ 5 من التظاهرات التي شهدتها إيران ضد حكومة الرئيس حسن روحاني.

وقالت متحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني، "تابعنا التظاهرات التي قام بها المواطنون الإيرانيون خلال الأيام الماضية. كنا على اتصال بالسلطات الإيرانية، ونتوقع أن يكون الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير مضمونا بعد التصريحات العلنية للرئيس روحاني".

وأضافت، "سنواصل رصد التطورات".

وتشهد إيران تظاهرات مستمرة منذ الخميس احتجاجا على الضائقة الاقتصادية ورفضا لسياسات حكومة الرئيس حسن روحاني، وقد تخلل هذه الاحتجاجات أعمال عنف قتل خلالها 13 شخصا، بينهم 10 متظاهرين، واعتقل العشرات، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وهي أكبر موجة تظاهرات منذ الحركة الاحتجاجية ضد إعادة انتخاب الرئيس السابق المحافظ محمود أحمدي نجاد عام 2009.

وكان روحاني أكد رفضه "العنف وتدمير الممتلكات العامة"، مشددا في الوقت نفسه على أنه يجب تأمين "مساحة يتمكن عبرها أنصار الثورة والشعب من التعبير عن قلقهم اليومي".

من جهته، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس الإثنين، أن "زمن التغيير" حان في إيران.

يذكر أن روحاني قد اُنتخب لولاية ثانية في أيار/مايو الماضي، بعدما ساهم في خروج إيران من عزلتها معِ رفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.

وعقد الإيرانيون آمالا كبيرة أن يؤدي الاتفاق التاريخي مع الدول الكبرى حول الملف النووي إلى انتعاش اقتصادي، لكن ثمار هذا الاتفاق لم تظهر بعد.