أبراج يوم الثلاثاء 2018/1/2 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز

مولود ٢/١/٢٠١٨: متفاخر حساس واضح طباعه حادة يعيش بامان نفسي مستقل يترك انطباع قوي لدى من يقابله، يعشق المغامرات والتحديات عام ٢٠١٨ يفتح لك سفر واستقبال وتوديع حل لمشاكل، حذر من محيطك معاملات على صعيد عقارات، لكن تجنب المواجهات، انتبه لاموالك، تحصيل علمي للبعض وللبعض التحاق بخط معين بمجال سياسي او أدبي، حظ سعيد

الحمل: يوم متعب وتستاء جراء عطل او تاخير او مشكلة عائلية، تعاكسك الظروف ويتطلب منك تجاوز الازمة والتحلي بالروح الرياضية الكاملة، البعض يهتمون بالشأن عقاري او افشاء سر وقد يحمل لك نفور يجب ان تهتم بصحتك

الثور: اسرار تكشفها نشاط يزداد وتزداد رغبتك بالتحرك حتى تعود عليك بارباح عن طريق رحلة قصيرة او سفرة قصيرة وقد تحصل على شكر بسيط مقابل عمل كبير، تحصل على فرح او مقابلة وتكون سعيد بمصالحة، منتظر منك ان تتعامل مع اخوتك وجيرانك وحركتك، يوم جيد وطاقته عالية

الجوزاء: تنتظرك اخبار وحظ بكل نشاطات العمل وتحل خلافات، تغيير اتجاه اتصالات حتى تحصل على بحبوحة او امنية، تناقش موضوع مالي او مكسب او هدية

السرطان: حيويتك عالية بسبب القمر ببرجك، تنفرج في امور وتنجح باتخاذ قرارات تميل لادخال تغيير على مظهرك الخارجي، يوم مثمر وايجابي لكن احتمال ان تخسر اشخاص كانت نيتهم طيبة، كن حذر من حسم بعض القضايا وبسبب قوتك وطاقتك العالية يصيبك عناد و حزن، طاقتك العالية استغلها لمسك زمام الامور

الاسد: يوم مخيب للامال احتمال حيرة وتردد ويحمل لك حدث او ظرف مهم تكثر الالتباسان وتتاخر على الموعد، انتبه من سرقة او محتالين لذلك ابق بعيدا عن الاعداء افضل من الشعور بالاسى والخصام والمرض

العذراء: تتلقى عرض او تعرف لقاء واعد ومثمر حتى تصل من خلال المواعيد واللقاءات والاتفاق مع الاصدقاء لتحقيق حلم قديم، كن حريص على اموالك لا تنفق باسراف، نهارك يحمل لك ترف، تكون ضمن التعارف بوجوه جديدة او قديمة، فتح عيونك وحكم عقلك لان نهارك سينطور بشكل سريع

الميزان: القمر بالسرطان يسبب مزاجية اوتوتر، يجب ان تركز لانه ضمن مربعك وتكون على موعد مع مسؤولية مهمة او تقلق على احد من محيطك لا تسمح لاي مشاعر سلبية ان تسيطر على نجاحاتك لان نهارك يحمل لك عبء ثقيل واحراج كبير، انتبه لصحتك

العقرب: نهار مطمئن وتشعر بتعاطف البعض وهذا يسعدك، يخطر على بالك سفر او اتصال حتى تسمع اخبار غير متوقعة، نهار جميل حظ بالرحلات والصفقات تكسب الاحترام يوم مربح بامتياز

القوس: ركز على امورك المالية لكن لا تهمل شؤونك العائلية حتى لا تُتهم بالاهمال، حاول ان تستفيد من ظرف جيد لتصل لحل يرضي جميع الاطراف تهدئة اجواء احتمال ظهور مسألة تامين صحي او فواتير او استحقاقات، تبحث عن تحسين اوضاعك، مناقشة مالية او فواتير او مرافقة مريض

الجدي:تركيزك على الشراكة سواء شراكة عاطفة او عمل، كن حذر في التعامل مع محيطك ولا تنفعل ولا تخالف التعليمات، موعد مهم ويحصل تأجيل او عرقلة كن منضبط وإيجابي، نهار ضاغط ومتوتر ويحصل بعض التاجيل والعرقلة

الدلو: تبحث عن تأييد ودعم بسبب عمل كثير يتراكم عليك، ترهق اعصابك لا تستنفذ طاقتك حاول الذهاب بكرا لعملك لا تطل السهر في الليل لا تستخف بعملك لانك قد تضطر بشخص من محيطك

الحوت: نهار مميز وتجد من يخلصك من وضع مزعج، يوم فيه ارتياح لتحصل على البلسم وتقوم بعمل تستحق عليه التقدير،تكون مرتاح البال وتتصالح مع قدرك حتى تطور الحدث وتلتقي بالاحبة وتمضي سهرة رائعة والبعض يلتقون مع اولادهم او يسمعون خبرا سعيدا من الاولاد