موسكو: نرفض أي تدخل خارجي بشؤون إيران يزعزع استقرارها

الإثنين, 1 كانون الثاني 2018 الساعة 20:44 | سياسة, عالمي

موسكو: نرفض أي تدخل خارجي بشؤون إيران يزعزع استقرارها

جهينة نيوز:

أعربت وزارة الخارجية الروسية، مساء الإثنين، عن رفضها لأي تدخل خارجي في الشؤون الإيرانية من شأنه زعزعة استقرار البلاد.

يأتي ذلك في تعقيب الوزارة على احتجاجات تشهدها عدة مدن إيرانية، منذ الخميس الماضي، تنديدا بالاوضاع الاقتصادية في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن الاحتجاجات "شأن داخلي لإيران"، معربة عن أملها في أن لا تتطور الأوضاع "وفقا لسيناريو العنف والدم".

وأضاف البيان أن "أي تدخل خارجي من شأنه زعزعة الوضع غير مقبول".

في وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل 12 شخصا حتى مساء أمس الأحد، خلال الاحتجاجات في مناطق مختلفة بالبلاد.


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