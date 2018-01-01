انقطاع الكهرباء عن 65 ألف منزل جراء إعصار ضرب غربي فرنسا

جهينة نيوز:

انقطع التيار الكهربائي عن 65 ألف منزل في 40 منطقة فرنسية، جرّاء سوء الأحوال الجوية الناتجة عن إعصار ضرب غربي البلاد.

وأفاد بيان صادر عن مديرية الأرصاد الجوية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن إعصارا ضرب منطقة بريتاني، ووصلت سرعة الرياح بالمنطقة إلى 250 كيلو متر في ساعات الصباح.

وأشار البيان أنه تم رفع درجة التحذير إلى اللون البرتقالي وهو أقل بدرجة واحدة فقط عن حالة الطوارئ.

وذكر أن أعمدة نقل الطاقة الكهربائية تأثرت بشكل سلبي جراء سوء الأحوال الجوية، ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن 65 ألف منزل.

وفي سياق متصل، أفادت قناة "إنفو" الفرنسية، اليوم، بأن الرياح الشديدة أدت إلى اقتلاع أسقف منازل في بعض المناطق، مشيرة إلى السلطات أخلت 60 شخصاً من منازلهم.