نتنياهو: سقوط النظام الإيراني سيؤدي إلى "صداقة" بين الإيرانيين والإسرائيليين

جهينة نيوز:

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تأييده للاحتجاجات التي اندلعت في إيران منذ 5 أيام، معتبرا أن سقوط النظام الإيراني سيؤدي إلى "صداقة" بين الإيرانيين والإسرائيليين.

وقال نتنياهو، في كلمة مصورة خاصة نشرت على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين: "سمعت اليوم أن الرئيس الإيراني روحاني يدعي أن إسرائيل تقف وراء الاحتجاجات في إيران، هذا ليس عاريا عن الصحة فحسب، بل هذا يثير الضحك".

وأضاف نتنياهو: "خلافا لروحاني، أنا لن أهين الشعب الإيراني.. الإيرانيون شجعان يتدفقون إلى الشوارع، إنهم يريدون الحرية، إنهم يريدون العدالة، إنهم يريدون الحريات الأساسية التي حرموا منها على مدار عقود".