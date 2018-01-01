من هو وزير الصناعة الجديد في سورية؟

جهينة نيوز:

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 1 لعام 2018 والقاضي بتسمية السيد محمد مازن علي يوسف وزيراً للصناعة

فمن هو محمد مازن علي ؟.

ولد محمد مازن علي يوسف بمحافظة ريف دمشق عام ١٩٦٩، حاصل على إجازة في الاقتصاد اختصاص محاسبة من جامعة دمشق عام ١٩٩١، و شَغل يوسف منصب مفتش معاون في الجهاز المركزي للرقابة المالية ١٩٩٣ – ١٩٩٧، و مفتش في الجهاز المركزي ١٩٩٧ – ٢٠٠٣، و مفتش أول في الجهاز المركزي ٢٠٠٣، و معاون مدير إدارة مراجعة الحسابات ورقابة الكفاية الاقتصادي الخامس /قطاع المصارف و التأمين2005 ،و مدير إدارة التحقيق في الجهاز المركزي للرقابة المالية٢٠١٢، وكيلا للجهاز المركزي للرقابة المالية المشرف على القطاع العام الإداري ٢٠١٣، و رئيساً للجهاز المركزي للرقابة المالية٢٠١٦، ومن الجديرٌ ذكرهُ أن السيد محمد مازن يوسف شارك بدورات تدريبية عديدة مسبقا حول تقييم الأداء و الرقابة الإقتصادية وجودة العمل.