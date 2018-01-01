الإحتلال التركي ينشر مضادات جوية شمال حلب

جهينة نيوز

نشرت قوات الاحتلال التركي شمال حلب منظومة دفاع جوي طراز "MIM-23 Hawk" و ذلك لأسباب لازالت مجهولة.

هذا و نشرت صور على شبكة التواصل الاجتماعي للمنظومة الجوية الامريكية في منطقة دار عزة المحتلة من القوات التركية, و يظهر في الصور بطارية واحدة على الاقل و رادار للبطارية و من غير المعلوم سبب نشر هذه المنظومة و خصوصاً أن الجيش السوري في حال قرر بدأ تطهير تلك المناطق قادر على تحييد عمل هذه المنظومة بواسطة صواريخ توشكا التكتيكية

و يذكر بأن الجيش التركي بصورة غير شرعية يحتل مناطق شمال حلب و شمال ادلب و كانت أنباء تحدثت عن فرض نظام تجنيد اجباري للمواطنين السوريين الموجودين تحت رزح الاحتلال التركي شمال حلب.