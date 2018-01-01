من هو وزير الدفاع السوري الجديد العماد علي عبد الله أيوب

جهينة نيوز:
عين الرئيس بشار الأسد منذ قليل العماد علي عبد الله أيوب وزيرا للدفاع خلفا للعماد فهد جاسم الفريج.
من هو العماد علي عبد الله أيوب؟
ولد في مدينة اللاذقية, بتاريخ 28/4/1952، وانتسب إلى الكلية الحربية بتاريخ 1/11/1971 اختصاص مدرعات. عين برتبة ملازم تحت الاختبار اعتباراً من 1/11/1973، وتدرج بالرتب حتى رقي إلى رتبة عماد بتاريخ 1/1/2012.
شغل أيوب العديد من الوظائف القيادية كان آخرها رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة بتاريخ 21 /7/2012
وهذه أبرز الدورات التي اتبعها: دورة كلية حربية . دورة قائد سرية . دورة قائد كتيبة . دورة ركن . دورة ركن عليا .
حائز على العديد من الأوسمة:
• وسام الإخلاص من الدرجة الممتازة تبديلاً.
• وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة تبديلاً.
• وسام الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.
• وسام السادس من تشرين الأول.
• عدة أوسمة تدريب قتالي من مختلف الدرجات.
متزوج ولديه ثلاثة أولاد.