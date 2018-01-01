من هو وزير الدفاع السوري الجديد العماد علي عبد الله أيوب

جهينة نيوز:

عين الرئيس بشار الأسد منذ قليل ​العماد علي عبد الله أيوب​ وزيرا للدفاع خلفا للعماد فهد جاسم الفريج.

من هو العماد علي عبد الله أيوب؟

ولد في مدينة ​اللاذقية​, بتاريخ 28/4/1952، وانتسب إلى ​الكلية الحربية​ بتاريخ 1/11/1971 اختصاص مدرعات. عين برتبة ملازم تحت الاختبار اعتباراً من 1/11/1973، وتدرج بالرتب حتى رقي إلى رتبة عماد بتاريخ 1/1/2012.

شغل أيوب العديد من ​الوظائف​ القيادية كان آخرها رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة بتاريخ 21 /7/2012

وهذه أبرز الدورات التي اتبعها: دورة كلية حربية . دورة قائد سرية . دورة قائد كتيبة . دورة ركن . دورة ركن عليا .

حائز على العديد من الأوسمة:

• وسام الإخلاص من الدرجة الممتازة تبديلاً.

• وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة تبديلاً.

• وسام الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

• وسام السادس من ​تشرين الأول​.

• عدة أوسمة تدريب قتالي من مختلف الدرجات.

متزوج ولديه ثلاثة أولاد.