البيت الأبيض يعلن رسميا دعمه للاحتجاجات في إيران و روسيا ترفض

جهينة نيوز:

أعلن البيت الأبيض رسميا تأييده الكامل للمتظاهرين المحتجين في إيران. وقالت المتحدثة باسمه سارة ساندرز: "إننا نؤيد حق الشعب الإيراني في التعبير عن آرائه سلميا ويجب أن يسمع صوته".

وحذرت سارة ساندرز من قمع هذه الاحتجاجات قائلة: "نطالب جميع الأطراف بالدفاع عن هذا الحق الأساسي في التعبير السلمي وتجنب أي عمل يساعد على فرض الرقابة عليها".

فيما اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن أي تدخل في الشؤون الإيرانية بهدف إثارة زعزعة الاستقرار في البلاد مرفوض .

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته تعليقا على الاحتجاجات المعارضة، التي تعم إيران منذ 5 أيام: "هذه القضية شأن داخلي لإيران، ونعرب عن أملنا في ألا تتطور الأوضاع وفقا لسيناريو العنف وسقف الدماء".

وتابعت الخارجية الروسية مشددة: "أي تدخل خارجي من شأنه زعزعة الوضع غير مقبول".

هذا و ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات المستمرة منذ 4 أيام إلى 12 شخصا بحسب التلفزيون الحكومي الإيراني .

وعرض التلفزيون الإيراني الحكومي الاثنين صورا للخراب الذي خلفته الاحتجاجات المعارضة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجاء في نشرات الأخبار أن "أحداث الليلة الماضية خلفت لسوء الحظ 10 قتلى في عدة مدن".

ومن بين هؤلاء القتلى اثنان لقيا مصرعهما أمس في مدينة دورود في إقليم لرستان غربي إيران.

المصدر وكالات