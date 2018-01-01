شهيد و3 إصابات جراء اعتداء المجموعات المسلحة على ريف دمشق

جهينة نيوز:

استشهد شخص وأُصيب 3 آخرون بجروح جراء استهداف المجموعات المسلحة بالقذائف ضاحية حرستا ومدينة جرمانا بريف دمشق، في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر بالغوطة الشرقية.

وذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق أنَّ المجموعات المسلحة أطلقت 15 قذيفة هاون على ضاحية حرستا السكنية تسببّت باستشهاد شخص وإصابة 2 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية ببعض منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وأشار المصدر إلى أنَّ المجموعات المسلحة استهدفت بقذيفة هاون حي التربة بمدينة جرمانا ما أسفر عن إصابة امرأة بجروح بينما سقطت قذيفة هاون ثانية لم تنفجر في حي كرم حديد. وأشار المصدر إلى أنَّ المجموعات المسلحة أطلقت 4 قذائف هاون على محيط ضاحية الإسكان في مخيم الوافدين، ما أدّى إلى وقوع أضرار مادية بالممتلكات.

إلى ذلك ذكر مراسل سانا أنّ وحدات من الجيش العربى السورى ورداً على الاعتداءات وجهت ضربات مركزة ودقيقة على مناطق إطلاق القذائف فى عمق الغوطة الشرقية، أسفرت عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف وإيقاع خسائر فى صفوف المجموعات المسلحة.

المصدر: وكالة سانا