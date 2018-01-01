الإفتاء المصرية: "العملة المشبوهة" بيتكوين حرام شرعاً

جهينة نيوز:

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بتحريم التعامل بواسطة عملة "بيتكوين" الإلكترونية، بدعوى خطورتها على الأمن المجتمعي والاقتصادي، واصفة إياها بـ"العملة المشبوهة"، كونها تمثل اختراقاً لأنظمة الحماية والأمن الإلكترونية، والأنظمة المالية المركزية للدول والبنوك المركزية.

وقالت دار الإفتاء، الأحد، إن العملة "تُستخدم للهروب من الأجهزة الأمنية، لتنفيذ أغراض غير قانونية، ويتوفر بها عنصر الغرر (النصب والخداع)، بوصفها عملة إلكترونية بشكل كامل، ورقمية لا مركزية، تتداول فقط عبر شبكات الإنترنت، من دون وجود فيزيائي أو إمكانية للتداول من خلال اليد".

وأضافت الإفتاء المصرية، في بيان، أن "العملة الإلكترونية يتوافر فيها عنصر الجهالة، ولا يجوز البيع والشراء والتعاقد بها، وتستخدمها عادة الجماعات الإرهابية كتنظيم "داعش" الإرهابي، وعصابات المخدرات، وغسيل الأموال، للإفلات من العدالة، علاوة على عدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها".

بدوره، صرح مستشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مجدي عاشور، بأن التعامل بعملة "بيتكوين" الرقمية المشفرة "حرام شرعاً"، ولا يجوز إجراء التعاملات بها أو إبرام الاتفاقات المالية والتجارية بها لاحتوائها على مخاطر عدة، معتبراً إياها "أداة مباشرة من أدوات تمويل الإرهاب، من دون غطاء من البنك المركزي، أو ضمان من أي جهة".

وكان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، قد حذّر من خطر استخدام التنظيمات الإرهابية للعملات الإلكترونية.