تغريم رئيس وزراء أستراليا لعدم ارتداءه سترة نجاة

جهينة نيوز:

غُرم رئيس وزراء أستراليا مالكولم تيرنبول بدفع مبلغا ماليا، عقابًا له على عدم ارتداء سترة نجاة، بينما كان يسير بزورقه في ميناء سيدني.

وكان “تيرنبول” يبحر بقارب الصغير على بعد نحو 20 متراً من رصيف الميناء إلى أحد الشواطئ، عندما تم تصويره من قبل أحد المصورين، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وظهرت الصورة في صحيفة “ذا أستراليان”، وقال إنجوس ميتشيل رئيس قسم الخدمات البحرية للصحفيين إن السلامة عنصر أساسي في المياه، وسيتم تغريم رئيس الوزراء 250 دولاراً، كعقوبة بسبب عدم ارتداء سترة نجاة، بينما كان وحده على متن القارب.

وقال تيرنبول عبر “فيسبوك” إنه تعلم من درسه، مضيفاً: “سوف أتأكد دائماً من أنني أرتدي سترة نجاة على متن زورقي، بغض النظر عن مدى قربي من الشاطئ، مثلما أفعل دائماً مع قارب الكاياك”.

وأضاف أن “القوانين يمكن أن تبدو غالباً فنية للغاية، لكنها وضعت للحفاظ على سلامتنا ويتعين أن نلتزم بها”.

وبالتزامن مع تغريم الوزير، غرق رجل في المياه قبالة سواحل سيدني، بعد انقلاب زورقه لصيد الأسماك، وأنقذت مروحية اثنين آخرين. ولم يكن أي منهم مرتدياً سترات نجاة.