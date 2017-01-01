كوريا الجنوبية ترحب بكلمة كيم جونغ أون بمناسبة العام الجديد

الإثنين, 1 كانون الثاني 2018 الساعة 11:05 | سياسة, عالمي

كوريا الجنوبية ترحب بكلمة كيم جونغ أون بمناسبة العام الجديد

جهينة نيوز

نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية قوله إن سيؤول ترحب بالكلمة التي ألقاها كيم جونغ أون بمناسبة العام الجديد وأثار خلالها احتمال إرسال بعثة إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقرر إقامتها في بيونجتشانغ بالشطر الكوري الجنوبي.

وكان كيم هدد الولايات المتحدة اليوم الاثنين بأن هناك "زرا نوويا" على مكتبه جاهزا للاستخدام إذا كان أمن كوريا الشمالية مهددا لكنه قال إنه "منفتح على الحوار" مع سول،

وقد يرسل بعثة كورية شمالية إلى الأولمبياد الشتوي في إطار جهود للحد من التوتر في شبه الجزيرة الكورية، حسبما نقلت "رويترز".

وكانت مجلة "نيوزويك" الأمريكية قد أفادت في وقت سابق بأن كوريا الشمالية وعدت العالم بمفاجأة في عام 2018، مشيرة إلى أنه رغم العقوبات الاقتصادية التي تفرضها أمريكا والعديد من دول العالم على بيونغ يانغ إلا أنها استطاعت أن تواصل برنامجه النووي وتجاربها الصاروخية.

ولفتت المجلة إلى تقرير نشرته وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية، ذكرت فيه أن بيونغ يانغ ستواصل تطوير أسلحتها، مشيرة إلى أنها الطريق الوحيد للاستقلال والعدالة.


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