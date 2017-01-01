اشتباكات بين ميليشيات "الحر" و "داعش" بريف درعا الغربي

الإثنين, 1 كانون الثاني 2018 الساعة 10:48 | شؤون محلية, أخبار محلية

اشتباكات بين ميليشيات

جهينة نيوز

اندلعت اشتباكات بين ميليشيات "الجيش الحر" من جهة، والمجموعات المرتبطة بتنظيم "داعش" من جهة ثانية، عند أطراف "حرش الجبيلية"، في حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.

وبحسب "المرصد المعارض" جرى تبادل إطلاق نار بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، في محور سحم الجولان بريف درعا الغربي، بين الفصائل المسلحة من طرف، وما يسمى بجيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم "داعش" من طرف آخر.

على خط آخر استهدف الجيش تحصينات المسلحين في حرستا بريف دمشق.

كما اندلعت اشتباكات بين الجيش والمسلحين في محيط ادارة المركبات بحرستا بريف دمشق.


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