65 فناناً رحلوا في العام 2017 .. و هم ؟!

جهينة نيوز:

غادر العام 2017 وغادرت معه أسماء فنية عدة في العالم العربي، كل منهم ترك بصمة خاصة في مجاله، وبحسب موقع دنيا الوطن فيما يلي قائمة بـ 64 فناناً عربياً رحلوا هذا العام.

لبنان:

. سيد الطبلة ستراك سركيسيان

.الكاتبة جنفياف عطالله

. الممثل كمال أبو شقرا

. الممثل إسماعيل نعنوع

. المخرج جان شمعون

. المخرج جلال خوري

مصر :

.الناقد أحمد الحضري

.الناقدة نهاد صليحة

.الفنانة كريمة مختار

. المخرج محمد كامل القليوبي

.الممثل صلاح رشوان

.المايسترو علي عثمان

.الممثل أحمد راسم

.المخرج عادل صادق

.الناقد سمير فريد

. الناقد الطاهر مكي

.الملحن رفعت جرانة

.عازف الأورغ يسري رمزي

.الملحن إبراهيم رجب

.الممثل مظهر أبو النجا

.الناقد مصطفى درويش

. المذيعة صفاء حجازي

.الممثل المرسي أبو العباس

.الملحن مأمون المليجي

.المذيع والممثل عمرو سمير

.الناقد أسامة عفيفي

.مطرب الأوبرا محسن فاروق

.الراقصة غزل

. المنتج حسين علي ماهر

.الكاتب محفوظ عبد الرحمن

. الناقد فوزي سليمان

.المخرج محمد راضي

.الممثل رؤوف مصطفى

.الفنانة الكبيرة شادية

.الإعلامية سامية صادق.

سوريا

.رفيق سبيعي

.نجاح حفيظ

.الناقد بشار إبراهيم

.الفنانة هالة حسني

.المخرجة غادة مردم بك

المغرب العربي

. أرزقي رابح

.المخرج حاج رحيم

.عميد الموسيقى مولاي بن كريزي

.الفنان الجزائري جعفر باك

.المغني الجزائري صنهاجي

.الممثل المغربي محمد حسن الجندي

.الممثلة التونسية خديجة بن عرفة

.الممثل رياض وردياني

.الملحن التونسي توفيق زغندة

.المسرحي المغربي الخميسي

.الممثلة التونسية رجاء بن عمار

.مصمم الأزياء التونسي عز الدين عليا

.الممثل التونسي محمد عكاري

.المطرب الجزائري سيد أحمد زقيش

.الفنان الجزائري بلاوي هواري

.الممثل التونسي سليم محفوظ

.المخرج الجزائري يوسف بو شوشي

.الممثل التونسي رمضان شطا

.الممثل الجزائري رشيد زغيمي

.المسرحي التونسي حاتم الغانمي

.الممثل التونسي الهادي الزغلامي

الخليج

.الفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا

المطرب والملحن أبو بكر سالم

العراق

.الفنان بدري حسون فريد