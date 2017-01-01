المصري محمد صلاح افضل لاعب عربي!

جهينة نيوز

أعلن الاتحاد العربي للصحافة الرياضية عن فوز لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح بجائزة “أفضل لاعب عربي عام 2017”.

ووفق النتائج التي أعلن عنها الاتحاد، الأحد 31 كانون الأول، تصدر صلاح قائمة أفضل لاعب عربي بـ 582 نقطة، تلاه السوري عمر خربين بفارق نقاط كبير بحصوله على 198 نقطة، فيما حصل مواطنه عمر السومة على المركز الثالث بـ 144 نقطة فقط.

ورشح الاتحاد العربي للصحافة الرياضية أسماء عشرة لاعبين عرب للتنافس على لقب أفضل لاعب كرة قدم عربي لعام 2017، وبعد تصفية الأصوات تم اختيار كل من السوري عمر خربين، لاعب الهلال السعودي، ومواطنه عمر السومة، لاعب الأهلي السعودي، بالإضافة إلى اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وشارك في الاستفتاء، المصنف “الأضخم” عربيًا، ما يزيد عن 100 إعلامي رياضي من كافة اللجان والجمعيات والروابط المنخرطة داخل الإتحاد.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، اليوم، عن موعد ومكان تسليم جائزة أفضل لاعب كرة قدم عربي لسنة 2017 للمتوج محمد صلاح.

وتوج اللاعب المغربي مهدي بن عطية بالجائزة فى نسختها الأولى عام 2015، فيما حصل على لقب النسخة الثانية عام 2016 اللاعب الجزائري رياض محرز لاعب منتخب الجزائر وليستر سيتي الإنجليزي.

وكان السوري عمر خريبين فاز بلقب “هداف دوري أبطال آسيا” و”أفضل لاعب في آسيا” لعام 2017، بعدما أسهم بصعود ناديه الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا، فضلًا عن دوره في وصول منتخب سوريا إلى الملحق الآسيوي في تصفيات كأس العالم 2018.

كما أسهم السوري عمر السومة في تتويج النادي الأهلي ببطولة الدوري السعودي، إضافة إلى إحراز عدة بطولات معه، وحصوله على هداف الدوري لموسم 2016- 2017.

وكانت حظوظ المصري محمد صلاح أكبر في حصوله على اللقب، كونه قاد المنتخب المصري للوصول إلى نهائي كأس العالم 2018 ونهائي كأس الأمم الإفريقية 2017، إلى جانب تفوقه في الدوري الإنكليزي وتسجيله 15 هدفًا حتى الآن مع ليفربول.