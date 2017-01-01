البيت الأبيض يدعم المحتجين في إيران!

جهينة نيوز

أعلن البيت الأبيض، دعمه رسميا للمتظاهرين في إيران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، "أننا نؤيد حق الشعب الإيراني في التعبير سلميا عن رأيه، ويجب أن يسمع صوته، وندعو جميع الأطراف للدفاع عن هذا الحق الأساسي في حرية التعبير السلمية، وتجنب فرض الرقابة". بحسب ما نقلته صحيفة "ذي هيل".

وأعرب دونالد ترامب عن تأييده، سابقا، عبر "تويتر". وأدان على وجه الخصوص قرار السلطات الإيرانية بتقييد استخدام الإنترنت.

ويحتج عشرات الآلاف في مختلف أنحاء البلاد منذ يوم الخميس على حكومة الجمهورية الإسلامية وتحولت المظاهرات إلى أعمال عنف في مدينة شاهين شهر وسط إيران، وأظهرت مشاهد مصورة محتجين يهاجمون الشرطة ويقلبون سيارة ويضرمون فيها النار، ووردت تقارير عن تنظيم احتجاجات في مدينتي سنندج وكرمانشاه في غرب إيران بالإضافة إلى مدينة تشابهار في جنوب شرق البلاد وفي إيلام وايذه في الجنوب الغربي.