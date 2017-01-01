العالم على موعد مع أول ظاهرة فلكية نادرة في 2018 اليوم

الإثنين, 1 كانون الثاني 2018 الساعة 09:01 | منوعات, فلك وأبراج

العالم على موعد مع أول ظاهرة فلكية نادرة في 2018 اليوم

جهينة نيوز

يشهد سكان العالم اليوم الاثنين، أول ظاهرة فلكية نادرة، وذلك مع بداية العام الجديد 2018.

وبحسب ما نشرته وكالة "ناسا" الفضائية، فإن الأول من شهر يناير/ كانون الثاني، سيشهد ظهور ما يسمى بـ"القمر العملاق"، المعروف بأنه أكبر حجما وإضاءة.

وأضافت أن "القمر العملاق" يعتبر الأكبر حجما، لأنه الأقرب إلى الأرض منذ عام 1948.

ومن الممكن أن تشاهد "القمر العملاق" من جديد في 31 يناير/ كانون الأول، إذا لم تتمكن من مشاهدته أول أيام العام الجديد 2018، ولكن في المرة الثانية سيحمل اسم "القمر العملاق الأزرق".

​وسيمتاز "القمر العملاق الأزرق" بأن لونه سيميل إلى الاحمرار الدامي، وذلك لتوازي الشمس مع القمر وكوكب الأرض، ما يعني أن الأرض ستحجب أشعة الشمس، التي ستنعكس في المقابل على القمر.

وسيكون أفضل توقيت لمشاهدة "القمر العملاق" هو بعد ظهوره بشكل مباشر، عقب غروب الشمس، مع شرط أن تكون السماء صافية من دون سحب.


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