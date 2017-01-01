أبراج يوم الاثنين 2018/1/1 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز:

مولود ١/١/٢٠١٨: شديد العاطفة صاحب مواقف وضمير حي يكرس نفسه لمساعدة الآخرين يتعاطى بصدق والحنان ويحب ان يكون بالطليعة، لديه تحدي وعمل مهم لا يتخلى عن أسرته يتناغم مع طبعه الهادئ والعطوف، تحمل له حظوظه في الايام القادمة نشاط وانطلاق بمشاريع وفي بعض الاحيان صعب التحقيق استحقاقات كثيرة على برنامج عمله، انفتاح على الخارج، تيارات ملائمة تسيطر عليها هذه السنة تسيطر على قضية قانونية ، مال مشترك وللبعض تجارة وحظوظ او انتقال لسكن جديد

الحمل: من غير المفيد الدخول بالنزاعات والمواجهات، مزاجك متقلب اليوم، احتمال ظهور منافسة او خصومة على صعيد شخصي وعائلي، احتمال يُطلب منك حل لمشكلة عائلية او مالية او هاتف مستعجل يشعرك ببعض الاضطراب، متطلبات يومية تشغلك بمصاريف او اخبار مزعجة على صعيد العائلة او تصليحات وأعطال، لطف الجو وانتبه للتغييرات، الحب يخيم على حياتك ان كنت هادئا

الثور: تحضر لسفرة قصيرة او ترجع من سفرة او تعمل مقابلة، يوم للكلام الكثير والاتصالات المهمة ، رتب اوضاعك وأوراقك، بإمكانك إعادة النظر ببعض المواقف وتكون ناجح، نهار لافت وحججك مقنعة وللبعض زيارة جيران واخوة واخوات، او نهارلتصليح الاجعزة المتحركة

الجوزاء: تركيزك على تقديم إنجاز مهم، بعض التجارب الصعبة، من جهة ثانية تركز على امور مالية، تفاوض وتعالج امرك بموضوعية لا تقبل باي نتيجة لان نهارك يساعدك على النجاح في المعاملات المالية، تحرك بثقة لان نهارك جيد استغله للمال

السرطان: نهارك جيد وانت اكثر الناس حظا وخاصة ان القمر ببرجك، اليوم تقف على نهار مهم مليء بالفرص الثمينة فيه تحديات وإثبات لمن حولك أنك قادر على تخطي اي صعوبة، انت أهل للثقة بإمكانك ان تحقق وتسيطر وتدفع بمصالحك سواء على صعيد شخصي أو اجتماعي، عروض وفرص مغرية تساعدك على الحظوظ لان القمر ببرجك، اليوم تقلب صفحة جديدة

الأسد: كن حذرا نهارك ليس فيه نشاط، نهارك بطيء تشعر ان كل من حولك بطيئين انتبه من تصرف يدخلك في منافسة او تتعرض لعرقلة او خيبة امل، نهار غير محصن، نظم امورك وكن صاحب مسيرة مسالمة، نظم أمورك وواجه الواقع بصبر وطولة بال، حاول ترجمة المشاكل وحولها إلى استراتيجية او خطة ذكية، تعامل مع غرباء او لهجة غير لهجتك، كن حذرا

العذراء: طمأنينة وتنتظر المزيد من الفرحة، نهار يحمل لك اعتراف بالجميل انفتاح، قادر على امتصاص كل هفوات الاصدقاء لانك ستكون مركز ايجابي وتلعب دور في المصالحة، مناسب لتكون على تواصل مع الآخرين وتدعمهم وتأتيك مساعدة من قريب او وجه جديد تتعرف عليه اليوم، يوم اجتماعي بامتياز

الميزان: تتوتر الاجواء، احتمال انت على موعد مع مسؤولية كبيرة، انتبه من العصبية فقد لا تقدم عملا جيدا بسببها، ضغط عائلي او سلطة او عمل واذا مررت بأزمة اليوم تكون عابرة ولا تترك ذيولا لها، انتبه لا تضيع سمعتك وتستخف بالواجبات ولو كنت مرهقا او مريضا قدم افضل ما عندك، عمل مع غرباء او مع سلطة العائلة، كن حذرا

العقرب: يوم جيد تعيش لحظات فرح وشوق ويوم إيجابي يشدك السفر او اي ثقافة مختلفة عنك، ناجح بتحقيق أهدافك، نهار حافل، اليوم أمورك مستعجلة ورقة قانون واتصالات تستقبل زوار تودع زوار تسويق لفكرة او مشروع او تجد من يسمعك، قضية قانونية تستطيع تحريكها او تطلب مساعدة ونهار للبيع والشراء اتصالات وغيبيات

القوس: تستجمع طاقتك وتركيزك لأن اليوم افضل، أحداث نهارك تتداخل مع بعضها تشارك بورشة عمل وتجد نفسك مشغولا بقضية ملحة او تعتني بصحة شخص او تحاول تصليح ملفات سابقة، ادخال تحسين على اموالك المشتركة، أكد على أوراقك يوم جميل فيه فرصة مالية من تعويضات او استحقاقات

الجدي: حاول إيجاد فرصة للتفاهم قد تستعيد شريك إن كان عاطفي او عملي، بامكانك عمل مصارحة لكن لا تتذمر من عرقلة او تأجيل او ركود، حاول ان ترتاح لوجود جهة داعمة لك حتى تكون منفتحا على الآخرين وتغير سيناريو لصالحك، للبعض مشاركة على صعيد تصليحات وتوقع عقد صفقة للبعض لكن دون تعصيب

الدلو: واجبات واعمال تنقل تشعر بالتعب مع ذلك لا تهمل عملك ولا تعرض نفسك للاجهاد الصحي وانتبه لصحتك، نهار مضغوط من الحكمة ان تسيطر على مزاجيتك، لا مانع من طلب المساعدة لانك ستكون في اكثر من أكثر مكان، خفف من عصبيتك

الحوت: اليوم افضل تنتظر اشياء جديدة ولقاءات مع الاصدقاء والاحبة او تنخرط مع مجموعة بهدف الترفيه عن نفسك او تقدم خدمات او تكون نشيط بمحيطك، معارف ولهو وتسلية، للبعض اخبار تخص اولاد حول انجازاتهم، اليوم لترتيب اوضاعك وللفرص المادية والمعنوية، او تغير مكان اقامتك، صحوة ضمير تظهر عندك