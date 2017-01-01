"لائحة اتهام" لنور التميمي لمنع الإفراج عنها

جهينة نيوز:

وجهت النيابة العسكرية الإسرائيلية، مساء الأحد، لائحة اتهام ضد الفلسطينية نور التميمي، ابنة عم الطفلة عهد التميمي، لمنع الإفراج عنها بكفالة مالية.

وقال ناجي التميمي، والد "نور"، لمراسلة الأناضول، إنه كان من المقرر عقد جلسة استئناف بناء على طلب النيابة العسكرية، ضد قرار بالإفراج عن ابنته، أصدرته محكمة "عوفر" الإسرائيلية، الخميس الماضي، إلا أن الجلسة لم تعقد بسبب عدم استكمال النيابة لأوراق الاستئناف.

وأشار التميمي إلى أنه بعد قرار إلغاء عقد جلسة الاستئناف أبلغت النيابة العسكرية محامي "نور" بلائحة الاتهام الموجهة ضدها.

وذكر أنه كان من المفترض أن يتم الإفراج عن ابنته، اليوم، بعد دفع الكفالة المالية (5 آلاف شيكل/نحو 1437 دولارا أمريكيا)، وبسبب عدم استكمال النيابة لأوراق الاستئناف ضد قرار إطلاق سراحها.

وأوضح أنه لمنع الإفراج عن "نور" سارعت النيابة بتوجيه لائحة اتهام بحقها.

ولفت التميمي إلى أن لائحة الاتهام تتضمن ثلاث تهم هي "الاعتداء على جنود، وإهانة جنود، وإعاقة عملهم".