ترامب يعاقب باكستان و يقطع عنها المساعدات العسكرية

جهينة نيوز

أعلن البيت الابيض أنه سيتوقف عن إرسال المساعدات العسكرية الى باكستان و التي تصل قيمتها 255 مليون دولار سنوياً.

و تـاتي العقوبات الامريكية على باكستان بعد تصويت باكستان ضد قرار ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الصهيوني و بالتزامن مع اتهامات امريكية لباكستان بأنها غير فعالة في محاربة الارهابي على اراضيها.

و قال مصدر مسؤول في مجلس الامن القومي الامريكي لصحيفة هندوستان تايمز " ان الولايات المتحدة لا تخطط لانفاق مبلغ 255 مليون دولار في السنة المالية القادمة في التمويل العسكري لباكستان في هذا الوقت".

و أضاف " ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب يتوقع من باكستان اتخاذ اجراءات حاسمة ضد الارهابيين و المسلحين على اراضيها , و ان اجراءات باكستان لدعم الاستراتيجية الامريكية جنوب اسيا هي التي ستحدد في نهاية المطاف مسار العلاقات الامريكية الباكستانية بما فيها المساعدات العسكرية".