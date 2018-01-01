إسوة بقسد الإحتلال التركي يفرض تجنيد إجباري في سورية

الأحد, 31 كانون الأول 2017 الساعة 18:05 | سياسة, محلي

إسوة بقسد الإحتلال التركي يفرض تجنيد إجباري في سورية

جهينة نيوز

ما يميز عثمانية أردوغان عن عثمانية أجداده أنه عثماني معكوس أو مقلوب, فأجداده شنوا حروب على الغرب بالعرب, و لكن أردوغان كان رأس حربة الغرب ضد العرب و لا يجمعه باجداده سوى تلوث ايديهم بدماء العرب,حيث كان رأس حربة الناتو في ليبيا و مصر و تونس و سورية و قبلها في العراق

و جديد العثمانية المعكوسة هو معلومات عن نية قوات الإحتلال التركي شمال سورية على فرض التجنيد الاجباري, و ذلك بحسب إعلام قوات قسد التي سبقته على التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها.

هذا و قالت وسائل إعلام مؤيدة لقسد أن الجيش التركي شمال سورية دفع مبلغ 800 ليرة تركية لكل من يقبل بالإنضمام الى القوات التي تدعمها انقرة شمال سورية و لكن لم يتطوع أحد فلجأ الإحتلال التركي الى التجنيد الاجباري, و ذلك بحسب موقع قناة حوار الناطق بالكردية.

و يذكر ان الإحتلال الأمريكي في سورية يدرب إرهابيين بحجة قتال داعش و يرسلهم لقتال الجيش السوري مثل قوات أحمد العبدو و أسود الشرقية و مغاوير الثورة و قد تم سحقهم من الجيش السوري في البادية السورية, و كذلك تركيا تدرب إرهابيين بحجة التخلص من الخطر الكردي و ترسلهم لقتال الجيش السوري و لكن مؤخراً بدأ الجيش السوري حملة واسعه ضد القوات المدعومة من تركيا في إدلب و يحقق إنجازات واسعه.


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