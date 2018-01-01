بعد التظاهرات الإحتجاجية في ايران...كلمة لروحاني الليلة

الأحد, 31 كانون الأول 2017 الساعة 16:22 | سياسة, عالمي

بعد التظاهرات الإحتجاجية في ايران...كلمة لروحاني الليلة

جهينة نيوز:

يوجه الرئيس الإيراني حسن روحاني كلمة إلى الشعب الليلة بعد التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أيام

وشهدت عدد من المدن الإيرانية من بينها العاصمة طهران مظاهرات شعبية للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والبطالة ونشرت وكالات إيرانية مشاهد لمتظاهرين هاجموا فيها الممتلكات العامة من بينها البنوك وتأتي هذه المظاهرات بالتزامن مع إحياء ذكرى 30 ديسمبر/كانون الأول 2009 ذكرى إخماد الاحتجاجات، التي انطلقت في ذلك العام ضد نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي سمحت للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، بولاية ثانية على حساب منافسه الإصلاحي حسين مير موسوي.


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