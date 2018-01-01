تعرف على حظك لعام 2018 في الأبراج الأفريقية

جهينة نيوز:

يقال إن الأبراج الأفريقية هي الأكثر دقة. لذا من المفيد الاعتماد عليها لمعرفة ما يخبئه الحظ من أمور إيجابية أو مفاجآت سلبية. فما هي هذه الأبراج وما الذي تقوله عن المصير؟

الأب: 4 كانون الثاني – 3 شباط

يرتبط هذا البرج بالشمس والضوء. وهو يعني أنّك هادئة وواقعية ومستقرة. كما يعني أنّك صريحة جداً ولا تحبين ظلم الآخرين.

في 2018: يدلّ هذا البرج على أنّ ثقتك بذاتك قد تقودك إلى القيام بمغامرات غير محسوبة النتائج وتودي بك إلى خسارة مالية بسيطة أو إلى فقدان التواصل مع بعض الصديقات. إلا أن الأمور قابلة للمعالجة وهو ما لن يتطلب الكثير من الوقت. ففي النصف الثاني من السنة قد تشهدين مرحلة انفتاح وازدهار على كل المستويات.

الأم: 4 شباط – 5 آذار

إذا كان هذا برجك الأفريقي، فهو يشير إلى أنّك قادرة على الاهتمام بالتفاصيل، ما يساعدك على حلّ المشكلات الصعبة. ويعني أنّك تجمعين في شخصيتك اللطف والقوة في الوقت نفسه.

في 2018: تتسمين بالطموح وهذا ما قد يجعلك تحظين بفرصة مهمة للغاية على الصعيد المهني. كما أن تغييراً لطالما انتظرته قد يطرأ على حياتك العائلية. فابتسمي وتنفسي الصعداء، حان وقت الانقلاب.

العائلة: 6 آذار – 4 نيسان

تتمتعين بالقدرة على تعزيز الوحدة والانسجام بين أفراد عائلتك. فأنت مفاوضة بارعة ومحاورة ناجحة. لذا يعهد إليك الكثيرون بحلّ مشكلاتهم.

في 2018: قد تصبحين محور اهتمام بعض الأشخاص الذين يتمتعون بنفوذ في أسرتك أو في عملك. وقد يعرض عليك تنفيذ مشاريع موقتة. لكنها تفتح أمامك الكثير من الأبواب المهمة.

الإبن: 5 نيسان – 4 أيار

إذا كنت من مواليد برج الإبن الأفريقي، فهذا يعني أنّك تترددين في تحديد خياراتك في كل الاتجاهات. فقد تسلكين طريقاً ما ثم تقررين بشكل مفاجئ العودة إلى نقطة الصفر. وهذا ما يؤخر نجاحك وتقدمك.

في 2018: أنت محاطة بأشخاص يتمتعون بالحكمة والهدوء. لذا قد تعتمدين عليهم في أخذ الكثير من القرارات في العام المقبل. وهذا ما قد يؤخر تنفيذ الكثير من مشاريعك المهمة.

الإبنة: 5 أيار – 4 حزيران

تتمتعين بالأنوثة اللافتة والجذابة. كما أنّك متفائلة وكريمة. لكنّك تشعرين أحياناً بالقلق لأسباب غير مهمة. وهذا ما قد يؤثر سلباً على علاقتك بالأشخاص المحيطين بك.

في 2018: من الأفضل أن تعززي تفاؤلك لأن بعض الأحداث التي سيشهدها عامك الجديد قد تؤثر سلباً عليه. إذاً حاولي أن تري الجانب الإيجابي للأحداث. وتمتعي بالواقعية ولا تغرقي في الخيال.

العم: 5 حزيران – 4 تموز

إذا كنت من مواليد هذا البرج، فأنت تتمتعين بالقدرة على فرض سلطتك على الآخرين. كما أنّك تحاولين إقناعهم بوجهات نظرك بمهارة ونجاح.

في 2018: رغم طباعك السلطوية، إلا أنّك تحبين المرح. وهذا ما قد يجعلك تنجحين في قيادة فريق عمل أو إدارة منزل. فقد يكون عليك في العام المقبل تحمل المزيد من المسؤوليات العائلية أو المهنية. إذاً استعدي جيداً.

القائد: 5 تموز– 4 آب

تتمتعين بإرادة قوية وبالقدرة على مواجهة سلبيات الآخرين بالكثير من الإيجابية. وأفضل صفاتك أنّك لا تتدخلين في شؤون الآخرين إلا عندما يطلبون ذلك.

في 2018: قد يحصل ما يجعلك تشعرين بالندم على خيارات سابقة عائلية أو مهنية. لكن قد تتمكنين من الحد من الخسائر من خلال طريقة تفكيرك الهادئة.

الأسد: 5 آب– 3 أيلول

تتمتعين بحيوية لا حدود لها وبطاقة كبيرة وقدرة على القيام بالكثير من المهمات في وقت واحد. كما أنّك تحبين اختبار التجارب الجديدة في كل المجالات.

في 2018: أنت غير صبورة بطبعك وهذا قد لا يساعدك على تحقيق سعادة أفراد عائلتك في هذا العام. إلا أنّك قد تتنبهين إلى أهمية أن تخرجي عن الروتين وأن تعيدي إلى حياتك العائلية نكهتها كي لا تبدأ الخلافات بالتسلل إليها.

الظبي: 4 أيلول – 3 تشرين الاول

لا تتمتعين بطبعك بالاستقرار على مستوى القرارات أو المشاعر. وهذا يؤثر عادة على آرائك ويجعلها غير صائبة أحياناً.

في 2018: قد يتعين عليك أخذ قرار مصيري وتجدين نفسك تقفين على مفترق طرق بين الخوف والأمل، الذهاب والعودة. وقد تصبحين متطلبة وتشعرين بعدم الرضى على بعض أمور حياتك وتسعين إلى تغييرها.

الحكيم: 4 تشرين الاول – 3 تشرين الثاني

تلتزمين الحذر الدائم قبل أن تقومي بأي خطوة. وترين الأمور الأكثر بساطة شديدة التعقيد. وهذا ما يمنعك من مساعدة أفراد عائلتك أو من تحقيق التقدم المهني.

في 2018: لا تتمتعين بالدبلوماسية وهذا ما قد يسيء إلى علاقتك ببعض الأشخاص. إلا أنّك قد تكتشفين مصادفة أنّ أحدهم يقوم منذ سنوات بأمر يعود عليك بالفائدة فانتظريه.

العمة: 4 تشرين الثاني – 3 كانون الاول

تحبين أن تعيشي حياة اجتماعية ناشطة. ويحب الآخرون التواصل معك لأنك تبثين الموجات الإيجابية.

في 2018: ترين الجانب الإيجابي من المواقف. وهذا ما قد يدفعك إلى القيام ببعض الخطوات وتنفيذ بعض المشاريع العائلية أو المهنية من دون الانتباه إلى المخاطر. إذاً عليك ترقب النتائج ولا تفاجئي إذا كانت سلبية.

الوفرة: 4 كانون الاول – 3 كانون الثاني

تجذبين الكثير من الأنظار من دون أن تعرفي سبباً حقيقياً لذلك. لكنّك تتمتعين في الواقع بشخصية جذابة وبقدرة على إثارة اهتمام الآخرين.

في 2018: أنت محظوظة جداً. لذا توقعي عاماً حافلاً بالإنجازات والنجاحات التي قد تتحقق بسهولة بالغة. كل ما تحتاجين إليه هو التخلي عن خجلك والتمتع بالجرأة.

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