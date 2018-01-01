مقتل وإصابة 13 عراقياً في هجوم لإرهابيي "داعش" شمال بغداد

جهينة نيوز:

قتل وأصيب 13 عراقيا في هجوم شنه ارهابيو تنظيم “داعش” على منطقة الفرحاتية شمال العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن “إرهابيين من داعش شنوا هجوما الليلة الماضية على منطقة الفرحاتية شمالي قضاء بلد ما اسفر عن مقتل اربعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة”.

وأضافت أن القوات الأمنية العراقية اشتبكت مع الإرهابيين وأجبرتهم على الانسحاب من المنطقة.

إلى ذلك أصيب ثلاثة عراقيين جراء القاء قنبلة يدوية الليلة الماضية على مقهى وسط محافظة كركوك.

وذكر مصدر امني عراقي ان مجهولين القوا قنبلة يدوية على احد المقاهي بشارع القدس وسط كركوك ما تسبب بإصابة ثلاثة مدنيين بجروح متوسطة.